Portugal : Cristiano Ronaldo présent dans le pire onze du premier tour !

Pas facile, à 37 ans, d'enchaîner les matches tous les trois jours dans la plus grande compétition du monde alors qu'on a passé les quatre derniers mois sur le banc. Cristiano Ronaldo s'en est rendu compte, lui qui a eu toutes les peines du monde à exister avec le Portugal lors de ce tour de poule du Mondial qatari. Un but sur pénalty contre le Ghana (3-2) et ce fut tout. Il jure avoir marqué de la tête contre l'Uruguay (2-0) mais la technologie assure que non. Et face à la Corée du Sud (1-2), il est sort énervé car incapable de se montrer dangereux.

Bref, pour le moment, ce qui est son dernier Mondial n'est pas une réussite au niveau personnel. Et le site Sofascore n'a pas manqué de le souligner. Ce samedi, il a dévoilé son onze des pires joueurs du premier tour, du moins ceux ayant joué 60% des 270 minutes. CR7 est le seul nom connu au milieu de Canadiens, de Qataris ou de Costaricains. Avec une moyenne de 6,37/10, il est cependant le deuxième mieux noté de cette équipe alternative. Pas sûr qu'un champion pareil, avec une telle mentalité, se satisfasse cependant de ça...