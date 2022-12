Portugal : c'est officiel, Cristiano Ronaldo va signer jusqu'en... 2030 avec l'Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cette fois, on y est ! Selon Marca, le feuilleton de l'avenir de Cristiano Ronaldo va prendre fin dans les prochaines heures. Al Nassr a confirmé qu'un accord existait avec l'attaquant de 37 ans pour un contrat de deux ans et demi. Et contrairement à ce qui a été annoncé hier, le Portugais va bien toucher 200 M€ par saison pour aller jouer en Arabie Saoudite, dans l'équipe dirigée par Rudi Garcia. Mais ce n'est pas tout !

Car la véritable information de Marca est là : l'accord entre CR7 et l'Arabie Saoudite porte non pas sur deux ans et demi mais sur huit ans ! Une fois qu'il aura raccroché les crampons, Ronaldo va devenir ambassadeur du royaume pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Et Marca explique que ses émoluments pourraient encore augmenter quand il enfilera le costume de VRP. Ce départ pour la péninsule arabique signifie en tout cas que le meilleur buteur de l'histoire fait ses adieux au football de haut niveau. Dommage !