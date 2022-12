Portugal : des tensions entre Cristiano Ronaldo et son agent ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Entre Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo, c'est une histoire d'amour qui dure depuis vingt ans. L'agent a permis à l'attaquant de réaliser son rêve de signer au Real Madrid, lui a négocié les meilleurs contrats, a contribué à lui bâtir une fortune incroyable. En retour, CR7 a fait profiter de sa notoriété à son compatriote, qui est devenu le représentant de joueurs numéro un dans le monde. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Selon AS, la relation Mendes-Ronaldo aurait pris un coup l'été dernier, quand le quintuple Ballon d'Or a demandé à son agent de lui faire quitter Manchester United. Le souci, c'est qu'entre ses exigences financières et de qualité sportive, Mendes n'a rien trouvé, même s'il s'est démené. Et CR7 n'a pas apprécié. Et c'est parti pour être la même en janvier, alors que Ronaldo n'a plus de club. Le quotidien sportif espagnol explique que ces divergences font que l'attaquant négocie lui-même avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar (ce que dément le média portugais Record). Ce dernier rebond, sans doute le dernier de sa carrière, pourrait officialiser le divorce entre l'attaquant et son agent historique...