Portugal : le message cinglant de Cristiano Ronaldo en vue du Mondial

La Coupe du Monde 2022 pourrait se disputer sans Cristiano Ronaldo l’hiver prochain. Battu par la Serbie hier sur ses terres (1-2), après avoir pourtant ouvert le score par Renato Sanches, le Portugal devra jouer les barrages en barrages pour espérer voir le Qatar.

Très déçu et même en colère après la rencontre, Cristiano Ronaldo a livré son sentiment sur cette défaite cruelle. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’attaquant de Manchester United n’a pas l’intention de lâcher l’affaire. Au contraire !

« Le football, une fois encore, nous a montré que ce sont les chemins les plus tortueux qui mènent aux plus grands résultats, a publié CR7 sur son compte Instagram. Le résultat d’hier a été dur, mais nécessaire pour nous motiver encore plus. L’objectif d’être présent au Mondial reste très vif et nous savons ce que nous devons faire pour y parvenir. Sans excuses. Le Portugal met le cap sur le Qatar. »

