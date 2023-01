PSG : Garcia vexe d'entrée Cristiano Ronaldo avec Messi !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Depuis la révélation des contacts entre Cristiano Ronaldo et al-Nassr, il y a eu beaucoup de blagues en France concernant la future cohabitation entre le Portugais et son futur entraîneur, Rudi Garcia. C'est que ce dernier a montré à l'OM, notamment, que la cohabitation pouvait devenir difficile avec les forts caractères. Et le quintuple Ballon d'Or a un ego démesuré. Surtout, il a très peu d'humour quand on le titille sur sa combativité ou qu'on le compare avec d'autres stars.

Aussi, la réponse de Garcia à une question sur CR7 lors d'une conférence de presse peut s'assimiler à un faux pas : « J’ai essayé de faire venir Messi directement de Doha... ». C'était la veille de l'officialisation de l'arrivée de l'attaquant. Pas sûr que ce trait d'humour ne plaise à son nouveau joueur, qui a signé pour deux saisons et demi...