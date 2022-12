Portugal : Ronaldo n'aura pas su s'affranchir du fantôme d'Eusebio

REMONTADA

Éliminé par le Maroc (0-1), Cristiano Ronaldo a quitté la Coupe du monde tête basse. C'était la dernière de sa carrière. Et non seulement il n'a jamais marqué en matches à élimination directe mais, en plus, il n'est jamais parvenu à remonter une ouverture du score, contrairement à la légende Eusebio.