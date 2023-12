PSG, FC Barcelone - Mercato : en plus de Mbappé, l'Arabie saoudite relance Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Comme nous vous l'avons relayé ce samedi, l'Arabie saoudite rêve toujours d'attirer la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, dans son championnat. Le directeur de la Saudi Pro League, Michael Emenalo, l’a assuré dans une interview accordée à Sky Sports.

Messi aussi dragué par l'Arabie saoudite

Lors de cet entretien, la patron du championnat saoudien a également assuré que lui et les dirigeants saoudiens sont toujours ouverts à l'idée de recruter Lionel Messi, qui a snobé l'Arabie saoudite l'été dernier, préférant rejoindre la MLS et l'Inter Miami. "Ce que nous savons avec certitude, c'est que si Lionel Messi est toujours désireux et ambitieux de jouer et qu'il est prêt à le faire en Arabie saoudite, je pense que nous serons en mesure de lui trouver un club pour exprimer ses talents. C'est une possibilité s'il veut venir ici, nous travaillerons dur pour lui trouver un club."

Podcast Men's Up Life