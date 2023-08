PSG, FC Barcelone : Messi s'offre son premier trophée et un record ultime avec l'Inter Miami

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Quelques semaines seulement après son départ du Paris Saint-Germain pour les États-Unis et l'Inter Miami, Lionel Messi a déjà remporté son premier trophée avec sa nouvelle équipe.

Premier trophée pour Messi avec l'Inter Miami

Vainqueur aux tirs au but dans la nuit de samedi à dimanche de Nashville (1-1, 10-9 t.a.b.), la franchise de David Beckham et la star argentine se sont adjugés la Leagues Cup 2023. Grâce à cette énième trophée, le 44e de sa carrière, le septuple Ballon d'Or, qui a fini meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition, est devenu le footballeur le plus titré de l’histoire. Rien que ça.

