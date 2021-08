PSG, LOSC, FC Barcelone, Real Madrid : tous les qualifiés de la Ligue des Champions sont connus !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

On connaît les 32 clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions 2021-2022. On retrouve notamment deux clubs français, le Paris Saint-Germain et le LOSC. Éliminé par le Shakhtar Donetsk (1-0, 2-2) en barrage, l'AS Monaco est reversé en Ligue Europa. Voici les qualifiés :

Chelsea (ANG)

Bayern Munich (ALL)

Manchester City (ANG)

Atlético Madrid (ESP)

Villarreal (ESP)

Inter Milan (ITA)

Sporting Portugal (POR)

LOSC (FRA)

Real Madrid (ESP)

FC Barcelone (ESP)

Juventus Turin (ITA)

Manchester United (ANG)

PSG (FRA)

Liverpool (ANG)

Séville FC (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Ajax Amsterdam (P-B)

FC Porto (POR)

RB Leipzig (ALL)

Atalanta Bergame (ITA)

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS)

Club Brugge (BEL)

Besiktas (TUR)

Dynamo Kiev (UKR)

AC Milan (ITA)

Wolfsbourg (ALL)

Malmö (SUE)

Young Boys Berne (SUI)

Benfica (POR)

Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sheriff (MOL)