PSG : Neymar aurait encore dérapé avec Bruna Biancardi

Neymar (31 ans) n’est pas blessé pour tout. Pointé du doigt après avoir été aperçu en charmante compagnie alors que Bruna Biancardi venait de mettre au monde leur fille prénommée Mavie, sa compagne a pris la parole pour annoncer la fin de leur relation. Encore une fois, une histoire d’infidélité serait la cause de cette rupture : Ney aurait envoyé des SMS classés X à Aline Farias, mannequin sur OnlyFans. L’ancien crack du PSG a démenti en assurant que leurs échanges dataient d’il y a quelques années mais cela a visiblement été la goutte d’eau pour Bruna Biancardi.

Bruna n'en peut plus de Neymar !

« Il s’agit d’une affaire privée, mais comme je suis quotidiennement exposée à des rumeurs, des hypothèses et des blagues, je vous informe que je ne suis pas en couple. Nous sommes les parents de Mavie et c’est la raison de notre lien, a déclaré l’influenceuse brésilienne dans The Sun. J’espère que de cette façon, les médias cesseront de rapporter des nouvelles fréquentes sur le sujet. Merci. »

