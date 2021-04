PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Juventus : deux clubs voudraient déjà quitter la Super League !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Dans un communiqué commun, douze des plus grands clubs européens (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid, Juventus, Inter Milan, AC Milan) ont annoncé dimanche soir la création de la Super Ligue, qui viendrait concurrencer la Ligue des Champions.

Deux jours seulement après l'annonce officielle, Chelsea et Manchester City se prépareraient déjà à quitter le projet, selon les informations de la BBC. La Super League part en lambeaux !

Manchester City have withdrawn from the European Super League.



Chelsea are also preparing documentation to request withdrawing from the European Super League.



More to follow ⤵#bbcfootball