Résultats Ligue Europa : Manchester United et Villarreal prennent une option pour la finale (terminé)

Grâce notamment à des doublés d'Edinson Cavani et de Bruno Fernandes, Manchester United a balayé l'AS Roma (6-2) en demi-finale aller de la Ligue Europa. Dans l'autre demi-finale, Villarreal est venu à bout d'Arsenal (2-1).

