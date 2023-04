Un ancien collègue balance sur Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

A l'occasion de la saison 1 de son documentaire « Soy, Georgina », Georgina Rodriguez avait notamment raconté comment s'était passé le début de son histoire d'amour avec Cristiano Ronaldo. Alors au Real Madrid, le Portugais aurait croisé l'ancienne vendeuse alors qu'il rentrait dans un magasin Gucci avec son fils Cristiano Jr.

Selon Pablo Bone, un ancien collègue de Georgina qui s'est exprimé dans Marca, la réalité ne serait pas tout à fait celle-ci. Celui qui travaillait avec la belle Espagnole à Gucci assure que c'est en réalité beaucoup plus tard et dans une soirée que la magie avait opérée.

Georgina Rodriguez vendeuse à Gucci... pour intégrer la vie nocturne madrilène ?

«Quand Cristiano est entré dans la boutique Gucci, nous nous sommes tous retournés pour le regarder car c’est un homme très important et seuls les responsables du magasin servent ce type de clients. Avec Georgina, ils ne se sont pas parlés. Ils se sont vus quelques semaines après lors d’une soirée où ils ont appris à se connaître un peu plus. Georgina a toujours été comme ça, même si elle n’avait pas beaucoup d’argent ou n’avait pas l’argent qu’elle a maintenant, elle a toujours eu ces airs d’arrogance et de supériorité. Au final, elle cherchait toujours à en avoir et c’est pourquoi elle a travaillé dans différentes entreprises de luxe, elle connaissait beaucoup de monde de la vie nocturne à Madrid ».

Et Pablo Bone va plus loin, assurant que la magie de conte de fées vendu par Georgina Rodriguez était un leurre et que la principale intéressée a toujours été une croqueuse de diamants : « Oui, c’est vrai qu’elle vivait dans un appartement très pauvre, très bon marché , mais elle a toujours voulu avancer, elle a toujours voulu grandir et quand elle a rencontré Cristiano, c’était son opportunité pour devenir célèbre ».