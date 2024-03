Wanda Nara balance un énorme scud sur les femmes de footballeurs !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si Wanda Nara a d’abord bâti sa notoriété sur sa relation avec Maxi Lopez avant de le quitter pour Mauro Icardi, la femme d’affaires a parfaitement su diversifier ses activités pour prospérer et devenir une star des médias et des réseaux sociaux.

Wanda Nara invite les WAG’s à l’émancipation

S’estimant aujourd’hui plus qu’une simple WAG, Wanda Nara a vivement critiqué celles qui se contentent du rôle de potiche derrière leur footballeur de compagnon. Dans une interview à l’émission argentine « Olga de vivo », la future présentatrice de « L’amour rend aveugle » s’est lâchée :

« Les femmes de footballeur ? Elles devraient faire quelque chose pour elles-mêmes. Il y a mille choses à faire. Il faut les faire pour avoir la possibilité de dire 'un petit baiser et je m'en vais'. Et si elles veulent rester, c'est très bien (…) Plein de femmes de joueurs restent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix… »

Si elle est revenue auprès de Mauro Icardi et de sa famille malgré les infidélités de l’ancien joueur du PSG, Wanda Nara s’est, elle, largement construite au-delà de la carrière de son époux. Il faut dire qu’entre ses activités de mannequin, influenceuse, présentatrice, danseuse, chanteuse, femme d'affaires et agent de footballeurs, Wanda est très sollicitée. Plus même que l’attaquant de Galatasaray.

