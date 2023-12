Wanda Nara fait une annonce forte tout en faisant monter la température

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Habitué à exhiber son corps sur les réseaux sociaux, Wanda Nara s'est aussi mué en chanteuse, en danseuse et en productrice ces derniers mois. Choses que la compagne de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, s'est félicité dans un message posté sur son compte Instagram.

"Jamais je n’aurais imaginé pouvoir jouer autant de rôles et la "Bad Bitch". Milles mercis à vous tous de toujours me suivre dans chacune de mes folies. Je ne suis pas chanteuse mais ici je chante, je ne suis pas danseuse mais je danse, je n’étais pas conductrice mais je l’ai fait. Dans la vie, seul compte l’envie avec laquelle tu fais quelque chose. Peut-être que les détracteurs ont raison, je suis né sans talent, mais je peux vous assurer que la force de l’envie d’apprendre et d’avancer malgré les critiques vaut plus que tout. Si vous avez envie de faire ou d’être quelqu’un n’écoutez pas les commentaires, regardez juste vos objectifs et allez-y", a confié la sulfureuse argentine, qui ne compte donc pas arrêter son show. Le tout en postant des photos d'elle toujours aussi sexy.

