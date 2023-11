Wanda Nara se fait enfourcher en plein show !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Rien ne peut jamais vraiment être calme dans le monde de Wanda Nara. Sulfureuse provocatrice à ses heures, la compagne de Mauro Icardi, qui ne signera pas au Real Madrid cet hiver, est toujours la vedette du programme « Danse avec les stars », dans sa version italienne. Et elle a su captiver les téléspectateurs ce week-end avec une pose plutôt loufoque.

Un post liké plus de 67 000 fois

Sur un Charleston, la belle Wanda s’est ainsi retrouvée entrelacée avec son compagnon de fortune et n’a pas manqué d’immortaliser la scène sur son compte Instagram sous ma mention « explosion d’énergie et de joie en plein Charleston. » Un post liké plus de 67 000 fois tout de même...

