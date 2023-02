4 cracks déclarent leur flamme au FC Barcelone, coup dur pour Benzema au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MARCA : « Pour la huitième ! »

Au Maroc, le Real Madrid cherchera à conquérir sa huitième couronne mondiale contre Al Hilal en finale du Mondial des Clubs (20h). Pour ce faire, le défenseur brésilien Eder Miliato et l'attaquant tricolore Karim Benzema devraient débuter sur le banc de touche.

SPORT : « Leader Ter Stegen »

Marc-André ter Stegen l’avoue, il n’a jamais été aussi heureux au FC Barcelone. « Je suis heureux, aussi bien sur le terrain que dans ma vie personnelle. je travers une bon moment. Xavi nous a apporté beaucoup de changements qui nous aident à gagner. » Iñigo Martinez, lui, attend un coup de fil du Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Pedri et Gavi sont un luxe »

Luis de la Fuente, nouveau sélectionneur de l’Espagne, envoient des fleurs à Gavi et Pedri. Au Barça, en plus de Martinez, Alejandro Balde, Serio Busquets et Ansu Fati donnent leur priorité au club catalan au sujet de leur avenir.

AS : « Une belle brochette mondiale »

As trépigne d’impatience avant la confrontation entre le Real Madrid et A Hilal en finale du mondial des Clubs (20h). Le quotidien madrilène place aussi Benema sur le banc et annonce un seul changement dans le onze de Carlo Ancelotti : Dani Carvajal à la place de Nacho à droite.