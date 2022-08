Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Marca : « Le roi des finales »

A une semaine de la Super Coupe d'Europe qui opposera le Real Madrid à l'Eintracht Francfort, le quotidien ibérique appuie sur la science des Merengue pour les finales. Depuis 2014, la Maison blanche en a en effet gagnée 16 sur les 18 disputées toutes compétitions confondues. Carlo Ancelotti et Toni Kroos ont également l'occasion de s'offrir le record du nombre de Super Coupe d'Europe remportée …

AS : « L'épreuve du neuf »

AS fait sa Une sur le dossier de l'attaque au Real Madrid. Carlo Ancelotti souhaiterait, pour l'heure, faire confiance à Eden Hazard en back-up de Karim Benzema avec Rodrygo et Asensio comme autres options. Mais un nouveau départ en plus de celui de Mayoral à Getafe changerait la donne. La clé du dossier se nomme Marco Asensio, sur le départ et qui ouvrira automatiquement un ticket de recrutement s'il trouve preneur. Le média madrilène s'arrête aussi sur le casse-tête de Xavi et du FC Barcelone. Le coach des Blaugranas ne peut inscrire que 25 des 33 joueurs sous contrat en Liga...

🗞️ ¡Buenos días! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 3 de agosto



📰 El órdago del nueve pic.twitter.com/1YzuYRXYWV — Diario AS (@diarioas) August 3, 2022

Mundo Deportivo : « Opération sorties »

Le quotidien catalan fait ses gros titres sur l'accélération des ventes au FC Barcelone. Frenkie De Jong est toujours poussé vers la sortie avec Chelsea désormais le club le plus intéressé. Memphis Depay aurait lui changé d'avis mais souhaiterait partir libre. Riqui Puig finalise son départ à Los Angeles Galaxy alors qu'Oscar Mingueza a lui officiellement signé au Celta Vigo. En revanche, il y a toujours un doute pour Miralem Pjanic qui pourrait être la « surprise » de Xavi et finalement rester à Barcelone si son physique le laisse tranquille...

SPORT : « Les mouvements qui se préparent »

Pour Sport, un nouveau chassé-croisé se prépare au FC Barcelone. Comme « MD », le média estime probable le transfert de Frankie De Jong du Barça à Chelsea pour 80 M€... Et l'arrivée probable de Bernardo Silva (Manchester City) dans l'autre sens. Il est aussi question de Memphis Depay qui demande à être libéré, de l'arrivée de Marcos Alonso (Chelsea) toute proche et de la demande de Manchester United pour le latéral Sergino Dest. Enfin, maintenant qu'il a signé au FC Barcelone, Robert Lewandowski fait un geste dans le sens de l'apaisement avec le Bayern Munich...