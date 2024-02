Bellingham joue gros avec le Real Madrid, nouvelle folie du FC Barcelone au Mercato !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

MARCA : « La Liga en jeu »

Si Carlo Ancelotti n’a pas affirmé haut et fort que la Liga se jouerait ce soir au Bernabeu (18h30), le choc entre le Real Madrid et son dauphin Gérone pourrait décider du prochain champion d’Espagne en fin de saison.

AS : « La Liga dans leurs pieds »

Le choc de cette 24e journée vaudra le détour pour l’opposition entre Jude Bellingham et Artem Dovbyk. L’attaquant de 26 ans est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de Gérone avec 7,8 M€ déboursés l’été dernier. Il culmine à 14 buts et 6 passes décisives en Liga cette saison.

Presse catalane

SPORT : « Force Gérone »

Si toute la Catalogne espère que Gérone mette à mal le Real Madrid sur ses terres, le FC Barcelone a une nouvelle cible au mercato : Amadou Onana (22 ans). Deco chercherait déjà 40 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain d'Everton l’été prochain.

MUNDO DEPORTIVO : « Je rêve de la Ligue des champions »

Mundo Deportivo a donné la parole à Vitor Roque, arrivé cet hiver au Barça et déjà très gourmand de titres. « Je marche dans les pas de Lewandowski, j’apprends beaucoup de lui, a-t-il apprécié. Et comme lui, je rêve de gagner la Ligue des champions. »

