Bellingham va découvrir son nouveau royaume, Felix a déjà la pression au FC Barcelone

AS : « Joao Felix, Culé avec l’aval »

Le transfert de Joao Felix fait les gros titres par rapport à tous les efforts pour le faire passer de l’Atlético au FC Barcelone. Il est question de la fin du Mercato animé du Barça mais également du Bernabeu qui s’apprête à « saluer » sa star anglaise Bellingham pour la première fois ce samedi contre Getafe (16h15).

Marca : « Joao Felix démontre ce que tu sais faire »

Marca fait sa Une avec un message à l’attention de l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid, prêté au FC Barcelone dans les dernières heures du marché. Un deal qui souligne la belle ambition du Barça sur le dernier jour de Mercato. Il est aussi question des débuts attendus de Jude Bellingham dans le nouveau Bernabeu. Madrid attend son nouveau prince.

Presse catalane

SPORT : « Recrutement »

Forcément, du côté catalan, ça sabre le champagne avec les arrivées de Joao Felix et Joao Cancelo. On rappelle également que le club est parvenu à inscrire Iñigo Martinez hier et disposera de toutes ses forces vives en Liga. Par ailleurs, il est question du gouvernement espagnol qui a perdu sa première bataille pour faire suspendre Rubiales.

Mundo Deportivo : « Recrutement top »

« MD » s’enflamme aussi sur les choix du Barça et liste les derniers mouvements d’envergure du Mercato européen, mettant en avant Randal Kolo Muani au PSG et Luka Jovic au Milan AC. L’Espagne appuie pour convaincre la pépite Lamine Yamal d’opter pour la Roja. Enfin, il est question du retour du Real à Bernabeu après son « creux ». Un retour sans Vinicius.

