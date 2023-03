Benzema fait encore parler de lui, haute tension entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Olla à pression »

Marca en dit plus sur les suites de l’affaire Negreira qui secoue encore le football espagnol et gangrène les relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone. De son côté, Karim Benzema fera son retour demain contre Liverpool, de qui il est la bête noire (6 buts en 7 matches).

SPORT : « Haute tension »

L’affaire Negreira a bel et bien distendu les relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone, où Ernesto Valverde et Luis Enrique sont cités à comparaître. « Ce sont ceux qui n’ont ni foi ni loi qui veulent salir notre écusson », a déploré le président du Barça Joan Laporta.

MUNDO DEPORTIVO : « Voilà comment le Real met la pression »

En réponse aux accusations contre le Barça, l’arbitre Iturralde Gonzalez révèle que Florentino Pérez l’a approché après un match disputé au stade Santiago-Bernabeu ! La situation contractuelle de Gavi, pas inscrit en Liga, est un vrai problème pour le club catalan.

AS : « Le magicien revient »

As fait sa Une du jour sur le retour très attendu de Benzema, demain contre le Real Madrid en 8es de finale retour de la Ligue des champions (21h). L’attaquant du Real Madrid, blessé à la cheville, a marqué deux buts lors de l’actuelle C1... contre 10 la saison dernière !