Casemiro rapporte gros au Real Madrid, le PSG dans la panade, enfin 2 départs au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

MUNDO DEPORTIVO : « Imminent »

AU FC Barcelone, Mundo Deportivo se frotte les mains des deux départs « imminents » de Memphis Depay à la Juventus Turin et de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. S’ils se confirment, Jules Koundé pourra jouer demain à Anoeta face à la Real Sociedad (22h).

AS : « Sans Casemiro, sans remplaçant »

As valide le départ de Casemiro à Manchester United, pour un montant plus élevé que prévu. On parle ainsi d’un deal de l’ordre de 72 M€ + 15 de bonus, ce qui en ferait le troisième transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid ! Les possibles sanctions prises à l’encontre du PSG via l’UEFA et son fair-play financier font aussi la Une du quotidien madrilène.

MARCA : « Case, un mythe s’en va »

Marca semble catastrophé du départ du Brésilien à MU et a même donné la parole à ses deux vieux compères Toni Kroos et Luka Modric pour lui donner du baume au cœur. « Regarder derrière et te voir me donner de la tranquillité », résume ainsi le Croate.

SPORT : « Sorties immédiates »

Si Sport confirme les deux départs imminents de Depay et d’Auameyang, il laisse entendre que la présence de Koundé demain à Anoeta tiendrait du miracle. Selon le journal catalan, le latéral droit du Barça Sergiño Dest, lui, serait proche de Manchester United.