Coupe du monde : 3 favoris pour l'après Luis Enrique, Flick confirmé, CR7 provoque les foudres du Portugal !

Allemagne : Flick maintenu à son poste jusqu'en 2024 Eliminée dès le premier tour de la Coupe du monde, l'Allemagne s'est posée la question de l'avenir de son sélectionneur, Hansi Flick. Mais après plusieurs jours de réflexion, l'entraîneur du Bayern Munich champion d'Europe en 2020 a été maintenu dans ses fonctions. Le patron de la Bundesliga, Bernd Neuendorf, l'a confirmé hier via un communiqué : « Nous sommes ensemble convaincus que le championnat d'Europe 2024 dans notre pays représente une grande chance pour le football en Allemagne. Nous avons pleinement confiance en Hansi Flick pour relever ce défi ». Pays-Bas : Dumfries consulte un psy pendant le Mondial Auteur d'une grosse Coupe du monde pour le moment, avec 100% du temps de jeu, un but et deux passes décisives, le milieu droit néerlandais Denzel Dumfries a expliqué en conférence de presse qu'il avait recours à un psychologue depuis le début de la compétition. Il a déjà fait appel à ses services à deux reprises via des vidéo-conférences. Espagne : 3 candidats pour l'après Luis-Enrique Après le traumatisme marocain, la Fédération espagnole va devoir prendre une grande décision : conforter ou pas Luis Enrique. Le sélectionneur plaît aux joueurs autant qu'aux supporters et aux médias mais force est de constater que ses résultats ne sont pas probants (demi-finale d'Euro, 8e de Mondial). En cas de départ, Sport a ciblé trois candidats. Le premier est également un déçu de la Coupe du monde puisqu'il s'agit de Roberto Martinez, éliminé dès le premier tour avec la Belgique et démissionnaire dans la foulée. Le deuxième n'est pas un inconnu à Marseille puisque Pablo Longoria pensait à lui pour succéder à Jorge Sampaoli. Il s'agit de Marcelino, sans emploi depuis la fin de son contrat avec l'Athletic Bilbao cet été. Enfin, Luis De La Fuente, sélectionneur des Espoirs avec qui il obtient d'excellents résultats, est également une possibilité. #FIFAWorldCup



💭 Luis Enrique ha decidido tomarse unos días de reflexión antes de decidir si continúa como seleccionador de España



🔁🇪🇸 Los tres nombres que suenan como recambios de Luis Enrique 👇



✍️🇶🇦 @javiergiraldo | @Jordigil desde Dohahttps://t.co/O47PLvdBdk — Diario SPORT (@sport) December 7, 2022

La Fédération portugaise défend CR7

Alors que Record affirmait ce matin que Cristiano Ronaldo avait tenté de quitter la sélection lorsqu'il a appris sa place de remplaçant contre la Suisse mardi soir (6-1), la Fédération s'est insurgée et a démenti par un cinglant communiqué. « La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale lors du séjour au Qatar. Il se construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui se doit d'être respecté et qui atteste d'un degré d'engagement indéniable envers l'équipe nationale. Le degré d'engagement du joueur le plus capé par le Portugal a encore été démontré - s'il le fallait - lors de la victoire face à la Suisse, en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. »

Voici les dernières informations sur la Coupe du monde 2022 de ce jeudi 8 décembre. Il y est notamment question de l'avenir de Luis Enrique, sur un siège éjectable après la décevante élimination de l'Espagne en 8es de finale de la Coupe du monde face au Maroc.

Raphaël Nouet

Rédacteur