Cristiano Ronaldo calme Bellingham au Real Madrid, un centenaire au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MARCA : « Un Madrid canon »

Marca se frotte les mains devant la belle victoire du Real Madrid à Naples hier en Ligue des champions (3-2) malgré un penalty généreux pour les Italiens, à la suite d’une main involontaire de Nacho, converti par Piotr Zielinski (2-2, 53e). « Nacho ne pouvait pas se couper la main », a pesté Carlo Ancelotti à la fin du match.

AS : « Un génie et un canon ! »

As salue la prestation de Jude Bellingham, auteur d’un but exceptionnel à Naples, mais aussi Federico Valverde. Avec 8 buts et 3 passes décisives lors de ses neuf premiers matches, le poids de l’Anglais est monstrueux. À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo avait inscrit 9 buts en autant de matches pour ses débuts à la Maison Blanche.

Presse catalane

SPORT : « Épreuve de feu »

Après avoir disputé 767 rencontres comme joueur du FC Barcelone, Xavi va fêter ce soir à Porto sa 100e sur le banc du Barça. « J'ai plus d'expérience et plus de sérénité, j'aborde les matches avec plus de calme », a déclaré le technicien de 43 ans. Son bilan depuis fin 2021 est positif avec 63 succès, 17 nuls et 19 revers toutes compétitions confondues.

MUNDO DEPORTIVO : « Défi Blaugrana »

Le journal catalan met la pression sur le Barça du centenaire Xavi à Porto pour la deuxième journée de la Ligue des champions (21h). Les deux Joaos, Cancelo et Felix, seront présents pour cette grande occasion.

‘Cañonero’ Valverde y prueba de fuego para el Barça en Oporto. #Portadas pic.twitter.com/9Ah2DVZTbT — Paco López (@PacoLopezpress) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life