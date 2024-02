Deco annonce un changement majeur au FC Barcelone, alerte rouge au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « Alerte »

Marca s’inquiète devant la multiplication des blessures au sein du Real Madrid, où Jude Bellingham manquera jusqu’en mars prochain. Nacho, en revanche, devrait pouvoir tenir sa place en défense centrale demain à Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h).

AS : « Grand coup à la Liga »

Le match nul décevant du FC Barcelone contre Grenade hier à Montjuic (3-3) a encore montré les faiblesses du Barça. « Ce sont les erreurs défensives qui nous tuent, a avoué Xavi après la rencontre. Le premier énervé, c'est moi. Le vestiaire est énervé car c'était une opportunité. »

Presse catalane

SPORT : « Lamine cache le ridicule »

Seule la prestation de Lamine Yamal est de nature à rassurer Sport après le match décevant du Barça hier soir. Le jeune ailier blaugrana a inscrit un doublé mais le Real Madrid pointe désormais à 10 points en tête de la Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « La Liga s’éloigne »

Mundo Deportivo ne se fait plus aucune illusion sur le titre en Liga, qui semble promis au Real Madrid. Une réunion de crise s’est tenue hier soir à Barcelone entre Xavi et Joan Laporta. « Un changement profond est nécessaire, affirme Deco. Il y a une méthode qui est en fin de course. Il faut trouver quelqu’un qui rompra une fois pour toutes avec le passé et avancera vers un nouveau modèle. »

