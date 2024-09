Endrick se paye Bellingham au Real Madrid, coup dur pour Szczesny au FC Barcelone !

AS : « Un article de luxe »

As s’est déjà pleinement mis en mode derby madrilène, qui aura lieu demain entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid au Metropolitano (21h). En rigolant, Endrick a titillé Jude Bellingham en demandant à l’Anglais de parler plus espagnol.

MARCA : « Dans la toile d’araignée »

Marca craint particulièrement Julian Alvarez, qui reste sur un but le week-end dernier. Lors de la dernière mise en place tactique opérée par Carlo Ancelotti, Luka Modric évoluait dans un 4-4-2 tandis qu’Eduardo Camavinga serait apte à jouer le derby.

Presse Catalane

SPORT : « Pour le record »

Le FC Barcelone cherchera à égaler ce soir à Pampelune le record de 8 victoires d’affilée de Gerardo Martino en son temps. Hansi Flick devrait titulariser Pedri au milieu de terrain.

MUNDO DEPORTIVO : « Pour la 8e ! »

Si le record est en ligne de mire, Wojciech Szczęsny rejoindra le FC Barcelone ce lundi mais le message est clair : Inaki Peña sera titulaire. : « Si quelqu'un vient, il sera remplaçant. Le but est le tien, tu es le titulaire », a glissé un membre du staff blaugrana au jeune portier espagnol.

