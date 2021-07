Euro 2020 : Italie 1-1 (4 t.a.b. à 2) Espagne (terminé)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

C'est terminé à Wembley où, au terme d'un match de très haut niveau étant allé aux tirs au but, l'Italie s'est qualifiée aux dépens de l'Espagne (1-1, 4 t.a.b. à 2). La Squadra Azzurra attend désormais de connaître le vainqueur du match de demain entre l'Angleterre et le Danemark pour savoir qui elle retrouvera dimanche pour tenter de remporter une deuxième fois l'Euro.

Les 120 minutes de jeu ont vu une domination espagnole dans le jeu et dans les occasions. Mais l'Italie a fait de l'Italie en défendant très bien et en contrant à la perfection. A la 60e, une relance dans sa surface de Donnarumma s'est transformée en but cinq secondes plus tard, Federico Chiesa enroulant une grosse frappe du droit dans le petit filet opposé. C'était, à ce moment-là, l'Italie de toujours, celle qui vous laisse la dominer pour mieux vous planter en contre. Mais comme l'a déclaré le grand stoppeur des années 80 Pietro Vierchowod, les Azzurri ne savent plus bien défendre. Et l'Espagne en a profité pour égaliser par Alvaro Morata après un superbe une-deux à dix minutes du coup de sifflet final. La suite se joua aux pénalties.