FC Barcelone : 3 recrues attendues après Koundé, le Real Madrid cible un ex du Stade Rennais !

SPORT : « Koundé est déjà ici »

Sport met en avant Jules Koundé, qui a déjà affiché ses ambitions au FC Barcelone. « Xavi a été la clé pour mon arrivée, nous voyons le football de la même façon, a-t-il déclaré dans la presse. Je veux avoir ma chance dans ce grand club, je ne me fixe pas de limites. »

MUNDO DEPORTIVO : « La cinquième recrue »

Le journal catalan Mundo Deportivo se délecte de l’arrivée de Koundé au FC Barcelone et fait savoir que trois autres recrues sont espérées par Xavi d’ici à la fin du mercato estival : Marcos Alonso, César Azpilicueta et Bernardo Silva (en cas de départ de Frenkie de Jong).

AS : « Un autre 9 encore possible »

Le quotidien madrilène se fixe sur l’arrivée toujours possible d’un 9 en cas de départ de Marco Asensio, Borja Mayoral ou encore Dani Ceballos au mercato estival. Une liste de huit joueurs, jeunes et à fort potentiel, est donnée, parmi lesquels on retrouve l’ancien Rennais Georginio Rutter (Hoffenheim, 20 ans).

MARCA : « Les recrues devront attendre »

Carlo Ancelotti ne compte pas encore lancer ses recrues estivales dans le grand bain lors de la Supercoupe d’Europe, le 10 août contre l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa. Le coach du Real Madrid devrait faire confiance à sa vieille garde, notamment au milieu.