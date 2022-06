FC Barcelone : alerte rouge au Barça, le PSG a encore frappé, le Real Madrid lance son Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Leçon pour le Mondial »

Marca revient sur le match nul entre l’Espagne et le Portugal hier en Ligue des Nations (1-1) au cours de laquelle Cristiano Ronaldo a essuyé des sifflets lors de son entrée dans la dernière demi-heure. Le Real Madrid a lancé son mercato avec la signature d’Antonio Rüdiger.

MUNDO DEPORTIVO : « La Roja pardonne »

Mundo Deportivo revient également sur le premier choc de la Ligue des Nations et donne les détails du contrat signé par Rüdiger au Real Madrid : quatre ans et prime de 15 millions d’euros. Par ailleurs, double coup dur au FC Barcelone : le club catalan étudie une baisse de salaire des joueurs et donne pour perdue sa star Lieke Martens... qui se rapproche du PSG !

SPORT : « Début sans brillance »

Sport tacle la Roja après s’être fait remonter par le Portugal malgré un nouveau but d’Alvaro Morata et confirme le départ imminent de Martens au PSG puis la baisse de salaires étudiée par les dirigeants du Barça à l'heure actuelle en raison des finances serrées.

AS : « Ni chaud, ni froid »

As n’a pas non plus été convaincu par l’Espagne hier soir mais tire son chapeau à Gavi, le « meilleur joueur espagnol » du match contre le voisin portugais. Le quotidien madrilène confirme une « alerte rouge » sur les finances du FC Barcelone avec les versements salaires de juin en danger !

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 3 juin 2022. Au menu : la disparition d’Ousmane Dembélé et la demande de réduction salariale demandée au vestiaire du FC Barcelone. Le Real Madrid, lui, a débuté son mercato.

