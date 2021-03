FC Barcelone : après une réunion décisive, Messi a ouvert les yeux sur le PSG

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Au derby avec un matelas »



Marca choisit le jeu de mot pour rappeler que les Colchoneros de l’Atlético défieront le Real Madrid dimanche avec un matelas d’avance de six points avant le match des Merengue ce soir contre la Real Sociedad (21h).

AS : « L’ATLÉTICO SAIT SOUFFRIR »



AS se concentre sur la performance de l’Atlético hier avec une victoire au Madrigal contre Villarreal (2-0). Du côté du FC Barcelone, les candidats à la présidence sont tous fans de Ronald Koeman.

SPORT : « Les titres conjurés »

Selon SPORT, le vestiaire du FC Barcelone s’est réuni récemment et a décrété l’union sacrée avec deux objectifs en tête : la Liga et la Coupe du Roi. En creux, Lionel Messi et consorts ont fait une croix sur la Ligue des champions avant le 8e de finale retour contre le PSG le 10 mars à Paris.

MUNDO DEPORTIVO : Très vivants... en Liga et en Coupe »

Mundo Deportivo a la même information que son concurrent local : le vestiaire blaugrana est focalisé sur ses deux derniers objectifs domestiques de la saison. La nette victoire à Séville a montré à Messi & Co qu’une remontada était possible.