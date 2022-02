FC Barcelone : Aubameyang se lâche sur Dembélé et Haaland, le Real Madrid prépare l’enfer au PSG

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « L’entraîneur a abusé de nous »

Marca a enquêté sur les abus sexuels dans le monde du sport espagnol avec plusieurs témoignages et révélations chocs à la clé. Au Real Madrid, on reste très confiant au sujet de la signature de Kylian Mbappé au mercato estival, sans aucune pression mise sur l’attaquant du PSG.

SPORT : « Nous devons être plus tueurs »

La parole est donnée à Pierre-Emerick Aubameyang, qui réussit ses premiers pas au FC Barcelone et qui n’a pas la langue dans sa poche. « J’ai tout fait pour signer ici et je veux qu’on retourne en Ligue des champions, a-t-il déclaré. Haaland ? Ce serait un honneur qu’il vienne au Barça, c’est un joueur incroyable. Dembélé ? C’est comme mon frère. Je lui ai dit de rester ici pour que nous travaillions beaucoup de temps ensemble. »

MUNDO DEPORTIVO : « Auba veut tout »

L’interview d’Aubameyang est également relayée par Mundo Deportivo qui en rajoute une couche sur ses thèmes favoris : « Haaland est un crack, l’un de tout meilleurs. S’il vient, parfait, j’aime la concurrence. Quand je suis arrivé ici, j’ai dit à Dembélé : ‘Reste mon gars.’ Tout est possible. »

AS : « Un chaudron pour le PSG »

As fait un point sur le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG et explique que le club espagnol a tout prévu pour faire vivre l’enfer à son bourreau du match aller (1-0). « Le Real travaille pour augmenter la jauge en vue du match retour, explique le quotidien madrilène. Le plan est de monter à une capacité comprise entre 62 000 et 65 000 spectateurs. La tribune préférentielle sera rouverte pour rapprocher le public de l’équipe. »

