FC Barcelone : ça avance pour Pogba et un crack de City, Hazard fait parler de lui au Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

SPORT : « Option Sterling »

SPORT assure que Raheem Sterling serait très intéressé à l’idée de poser ses valises au FC Barcelone en 2022. le club catalan aurait même déjà démarré les négociations cet été et aimerait le débaucher de Manchester City au mercato hivernal. C’est l’objectif prioritaire de janvier.

AS : « L’inconnue Hazard »

Alors que la ligne d’attaque du Real Madrid a démarré très fort la saison, Eden Hazard est encore à la traîne derrière Karim Benema et Vinicius Junior. « Sa titularisation ou non demain à Valence donnera le tempo de sa réelle place dans l’équipe, assure As ce samedi. Le joueur reconnaît en privé qu’il n’est pas encore à 100%. »

MARCA : « L’équipe A »

Marca se focalise sur les futurs talents du sport espagnol et inclus la pépite du FC Barcelone Ansu Fati dans sa liste. Le quotidien madrilène fait également remarquer que le Real Madrid est devenue une machine de guerre depuis la saison dernière : une seule défaite en 29 matches !

MUNDO DEPORTVO : « Impact »

Mundo Deportivo met les nouveaux équipements du FC Barcelone à la Une de son édition du jour et semble conquis par le maillot third. L’autre grand titre concerne Paul Pogba, pour qui Joan Laporta et Mino Raiola auraient déjà évoqué une possible signature à l’été 2022.

Revista de prensa del 18 de septiembre https://t.co/6bWxW7dXtu — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 18, 2021