FC Barcelone : date butoir pour Dembélé, le nouveau CR7 est arrivé, le Real Madrid fait polémique

AS : « Nouvelle fois champion »

As se délecte du sacre du Real Madrid en Supercoupe en Arabie Saoudite aux dépens de l’Athletic Bilbao (2-0) et éclipse une polémique arbitrale largement débattue depuis hier soir en Espagne autour d’un penalty non sifflé aux Basques sur une main de David Alaba dans la surface merengue.

MARCA : « SuperMadrid »

Marca esquisse du bout des lèvres cette polémique arbitrale mais préfère retenir le retour du grand Real Madrid près de deux ans après son dernier titre, en Liga. Au FC Barcelone, on en a assez des tergiversations d’Ousmane Dembélé au sujet de son avenir.

SPORT : « Dembélé sanctionné »

Sport est formel : Dembélé a rompu les négociations avec les dirigeants du Barça en demandant un salaire astronomique. Du coup, le club catalan va essayer de le vendre en janvier pour économiser ses émoluments et accéder à une somme avant la fin de son contrat en juin prochain.

MUNDO DEPORTIVO : « Iron Pedri »

Dans le dossier Dembélé, Mundo Deportivo va plus loin et avance que l’état-major du FC Barcelone a donné 48h à son entourage pour prendre une décision définitive avant d’envisager un départ ! De son côté, Pedri s’est transformé physiquement en prenant pas moins de quatre kilos de masse musculaire pendant sa convalescence ! Un parallèle avec la machine Cristiano Ronaldo est brossé en passant.

🗞👋 ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizLunes pic.twitter.com/bRrdmQqS3k — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2022