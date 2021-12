FC Barcelone : Dembélé et Coutinho torpillent Ferran Torres, panique au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

SPORT : « Le Covid brise le Barça »

Au-delà de l’inquiétude autour de la résurgence des cas de Covid-19 au Real Madrid et au FC Barcelone, Sport confirme de « mauvaises sensations après le sommet pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. » Le PSG est notamment placé dans ce dossier sensible.

MUNDO DEPORTIVO : « Je crois beaucoup en moi »

Mundo Deportivo donne la parole à Garbiñe Muguruza, première joueuse de tennis espagnole à avoir remporté le Masters féminin cette année. Le vent de panique au Barça et au Real Madrid autour du virus Omicron est également évoqué en Une du journal catalan.

AS : « Alerte Covid »

As met en garde les clubs ibériques sur la propagation préoccupante du virus Omicron, avec des cas de plus en plus nombreux au Real Madrid et au FC Barcelone. Le quotidien madrilène a dénombré pas moins de 193 cas positifs parmi la Liga et la deuxième division ! On apprend par ailleurs que Dembélé complique l’inscription de Ferran Torres en Liga, la masse salariale n’étant pas assez allégée. Le champion du monde 2018 aurait mal pris l'arrivée récente de l'attaquant espagnol.

MARCA : « Pour l’économie du club, la C1 est fondamentale »

Enrique Cerezo est la vedette du jour dans Marca, qui a interrogé le président de l’Atlético Madrid avant l’année qui arrive. Dans El Chiringuito, Alfredo Duro nous a appris hier soir que Philippe Coutinho aimerait retourner au Brésil ! Pour l’instant, sa présence est un frein à Torres.

👋¡Buenos días!



🗞️Así vienen las portadas de la prensa deportiva de hoy



📺 # Golazo pic.twitter.com/15lMve2yQa — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 30, 2021