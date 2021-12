FC Barcelone : Depay et Lenglet font scandale à Munich, une recrue arrive au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Sous zéro »

Mundo Deportivo n’est pas tendre avec le FC Barcelone après la raclée enregistrée contre le Bayern à Munich (0-3). Clément Lenglet a fait honte à Jota Jordi en rigolant avec Robert Lewandowski après le match. « Lenglet, tu n’as pas honte ? Des millions de personnes sont en train de pleurer et toi, tu ris, a commenté l’ancien du Barça hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Tu ne te rends pas compte que tu portes l’écusson d’un club adulé par des millions de personnes ? » Josep Pedrerol a confirmé : « Je suis Culé et je ne veux plus jamais voir Lenglet avec le maillot du Barça. »

SPORT : « Triste adieu à la Ligue des champions »

Le journal catalan n’épargne pas non plus les joueurs du Barça ni Xavi, qui a fait état d’une « nouvelle ère » pour expliquer le reversement du club blaugrana en Ligue Europa. Memphis Depay est également dans le collimateur. « Depay qui marche pour aller tirer un corner... c’est la situation la plus désespérante que je n’ai jamais vécue au Barça, a pesté Lobo Carrasco. Je veux voir des joueurs qui donnent de l’émotion, je veux voir Ansu Fati ! » Sport nous apprend par ailleurs qu’Antonio Rüdiger sera la première recrue du Real Madrid en 2022.

AS : « En enfer »

As met en avant l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions et évoque le retour très attendu de Karim Benzema pour le derby dominical contre l’Atlético Madrid (21h). « Nous avons quelques jours pour voir si Karim peut récupérer, je pense que oui », a fait savoir Carlo Ancelotti devant la presse.

MARCA : « Le naufrage »

Marca prend l’exemple de Gerard Piqué pour symboliser la débâcle du FC Barcelone à Munich hier soir (0-3). « Maintenant et plus que jamais, il est temps de ramer ensemble dans la même direction, a lâché Joan Laporta après la rencontre. Les joueurs ont essayé, mais cela n’a pas été possible. Nous sommes tristes mais nous devons aller de l’avant pour inverser cette situation. »