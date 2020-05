FC Barcelone : Haaland fait une terrible infidélité à Cristiano Ronaldo avec Messi

true

Fan absolu de Cristiano Ronaldo, Erling Haaland (Dortmund, 19 ans) pense pourtant que Lionel Messi pourrait être le Ballon d’or en 2025 !

La belle histoire d’amour entre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo pourrait avoir du mal à s’en remettre. L’attaquant norvégien, ciblé par le Real Madrid, a évoqué la semaine dernière son adoration pour son modèle portugais de la Juventus Turin.

« On peut lire sur son visage avant chaque grand match : ‘Aujourd’hui, c’est moi le patron, je vais marquer des buts.’ Et c’est ce qu’il fait toujours, a expliqué Haaland au média américain ESPN. C’est cela qui me plaît le plus, ceux qui se donnent et sont affamés pour atteindre leurs objectifs et être des champions le jour J. »

Les bons mots du nouveau crack du football mondial (19 ans) résonnent encore dans la tête de CR7, confiné et qui s’est fait couper les ailes au Portugal. Cristiano Ronaldo sera encore plus cloué au sol à l’évocation des dernières paroles de son jeune successeur. Invité à donner le nom du Ballon d’or 2025, Haaland a en effet nommé Lionel Messi !

« Haaland sait très bien qui est le meilleur »

« Le jeune attaquant du Borussia Dortmund a surpris en donnant cette réponse, savoure le journaliste catalan Francesc Aguilar, fervent pourfendeur de Ronaldo. Leo a aujourd’hui 32 ans. Haaland sait très bien qui est le meilleur. »