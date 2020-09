FC Barcelone, Juventus : Fati, Suarez et CR7 volent la vedette à Messi

AS : « Suarez mord déjà »

Transféré du FC Barcelone à l’Atlético Madrid la semaine dernière, Luis Suarez n’a pas raté ses débuts chez les Colchoneros en claquant deux buts et en délivrant une passe décisive face à Grenade (6-1). AS rend aussi hommage à Diego Costa et Joao Felix, « auteurs d’un match extraordinaire. » À noter enfin la pointe ironique au succès du FC Barcelone contre Villarreal (4-0) : « Ansu Fati s’est déguisé en Messi avec deux buts et un penalty provoqué. »

MARCA : « Suarez et Joao vont voler l’Atlético »

Pour Marca, l’événement du week-end en Liga est également la superbe partition de Suarez face à Grenade. « Brutal début de l’attaquant uruguayen, avec un doublé et une assist en seulement 20 minutes. » Le quotidien madrilène a également noté la partie XXL de Felix. « Au FC Barcelone, la révolution s’appelle Ansu Fati », conclut-il.

SPORT : « Ansu vole »

Le doublé d’Ansu Fati contre Villarreal pour les premiers pas de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone en match officiel détonent au point de voler la vedette à Lionel Messi, dont la sortie était pourtant très attendue après ses dernières critiques sur les dirigeants blaugrana.

MUNDO DEPORTIVO : « Ça promet »

« Ça promet » titre enfin Mundo Deportivo en affichant un cliché parlant entre Fati et Koeman, tout sourire. « L’ère Koeman a débuté en Liga avec un carton, du bon football et une image distincte de la saison dernière » applaudit le journal catalan. On apprend par ailleurs que le latéral américain Sergiño Dest pourrait signer ce lundi au Barça.

LA GAZZETTA DELLO SPORT : « CR7 sauve la Juve »

Mal embarquée au Stadio Olympico face à l’AS Rome d’un très bon Jordan Veretout, Cristiano Ronaldo a sauvé la Juventus Turin d’un mauvais pas en scorant un doublé (2-2). La Gazzetta dello Sport lui rend déjà hommage dans ses colonnes du jour.