FC Barcelone, Juventus : Messi et CR7 méchamment taclés par un ex gardien du Real Madrid !

Ancien joueur du Real Madrid (2007-2011), Jerzy Dudek (47 ans) n’a pas forcément apprécié tout ce qu’il a vu en Liga. Que ce soit en étant le coéquipier de Cristiano Ronaldo ou l’adversaire de Lionel Messi lors des Clasico face au FC Barcelone. Dans son autobiographie, le portier polonais – longtemps doublure d’Iker Casillas – a tiré à balles réelles.

Sur Lionel Messi tout d’abord : « Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola. Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela avait beaucoup blessé José Mourinho et toute l’équipe », a-t-il d’abord lâché avant de s’en prendre plus spécifiquement à la Pulga : « J’ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Ramos que vous ne pouvez l’imaginer de la part d’une personne aussi calme et apparemment bonne ».

Jerzy Dudek ?

« Messi was a cheater and a provocateur, just like the rest of that Barcelona team and Guardiola. Their actions hurt Mourinho and Real a lot. Pepe and Ramos got the bad publicity, but I’ve seen Messi say some terrible things to them. » pic.twitter.com/E7um944FqW

