FC Barcelone : Koeman dénonce un mensonge sur Messi et veut voir le Real Madrid briller !

Le très ponctuel Ronald Koeman essaye de garder son calme mais on sent bien que les nombreuses questions sur le FC Barcelone commencent à le faire monter en pression. Notamment sur le rendement de ses joueurs et le fait que certains d’entre eux - dont Lionel Messi - lui auraient demandé de changer de système pour revenir au 4-3-3 en raison des mauvais résultats actuels.

« Non, c’est faux, a-t-il tonné en conférence de presse. Aucun joueur ne m’a fait cette demande. Après, oui, sommes dans une situation compliquée pour le club, pas seulement sur le plan sportif. On ne peut pas changer en deux jours quelque chose qui nous manque. Il faut assumer nos choix et travailler. »

Concernant le derby de ce soir entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid (21h), le coach du Barça a une nette préférence pour les... Merengue ! « Premièrement, le plus important c’est que nous gagnons nous, a-t-il précisé. Ensuite, si l’on regarde le classement où l’Atlético Madrid est leader, il vaut mieux qu’ils perdent. Mais nous ne sommes pas obsédés par les autres résultats. Nous avons une semaine importante, avec trois matches à domicile. Notre situation actuelle fait que nous devons nous imposer dès demain. »

