FC Barcelone : l’espoir renaît pour Messi, le Real Madrid prend très cher

MARCA : « Qui rugit le premier ? »



Marca revient sur la l’élimination du Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic Bilbao (1-2) et appuie là où ça fait mal aux hommes de Zinédine Zidane.

SPORT : « Super KO »



SPORT se délecte du fiasco du Real Madrid hier et parle même d’un « super KO » en rappelant bien que son bourreau du soir sera opposé au FC Barcelone dimanche en finale. On a également confirmation que tout serait OK avec Eric Garcia pour une arrivée en provenance de Manchester City.

MUNDO DEPORTIVO : « Super Clasico (avec l’Athletic) »

Mundo Deportivo se moque gentiment du Real Madrid en expliquant qu’un Clasico aura bien lieu entre le FC Barcelone... et l’Athletic Bilbao ! Le journal catalan laisse également entendre que Lionel Messi pourrait revenir au jeu pour la finale après son forfait en demies. L’espoir demeure.

AS : « En bois »

AS ne manque pas de tacler le Real Madrid en prenant Sergio Ramos en couverture de son édition du jour. « Tous sont pendus aux lèvres de Messi pour la Super finale, explique le quotidien madrilène. Après avoir vu les médecins, il a été ménagé pour pouvoir jouer dimanche. »