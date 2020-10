FC Barcelone : l’oncle de Rafael Nadal bientôt au chevet de Lionel Messi ?

AS : « Le plus grand »

AS fait sa couverture sur le 13e Roland-Garros remporté dimanche par Rafael Nadal devant un Novak Djokovic totalement impuissant (6-0, 6-2, 7-5). Le quotidien madrilène a listé toutes les photos du héros espagnol lors de ses 12 sacres précédents.

MARCA : « Tu es le plus grand que nous verrons »

Marca rend également hommage à celui qui fait la fierté de toute l’Espagne eu égard à sa rage de vaincre. Le journal espagnol rappelle que Nadal égale Roger Federer au nombre de titres remportés en Grand Chelem (20).

SPORT : « Brutal »

Le journal catalan se délecte de la victoire écrasante de Radal sur Djokovic hier en finale en rappelant qu’il s’agit de la 100e victoire du tennisman espagnol sur la terre battue parisienne. Pour seulement deux défaites...

MUNDO DEPORTIVO : « 20 »

20, comme le nombre de titres du Grand Chelem remportés par Nadal, ex aequo avec son ami suisse Federer. Le journaliste de MD Francesc Aguilar livre une petite confidence sur Toni Nadal. « Il y a quelques mois, on nous avait parlé de la possibilité que Victor Font incorpore Toni Nadal à son équipe en cas d’accession à la présidence du FC Barcelone. Les conversations ont été fructueuses, révèle-t-il. Son appui à la candidature est déjà publique et il demande le vote pour Victor Font. S’il gagne, Nadal sera dans l’équipe de travail du nouveau président. »