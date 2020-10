FC Barcelone : la manita de Messi & Co a mis une pression monstre sur Zidane au Real Madrid

SPORT : « Manita avant le Clasico »



SPORT revient avec délectation sur la manita infligée par le FC Barcelone à Ferencvaros mardi pour ses débuts en Ligue des champions (5-1). Une excellente manière de préparer le Clasico de ce week-end face au Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Manita pour y croire »



La manita revient aussi dans la bouche de Mundo Deportivo, qui lance le Clasico contre le Real Madrid en mettant la pression sur des Merengue qui débuteront leur campagne européenne ce soir contre le Chakhtior Donetsk (18h55). « Manita pour y croire », avance le journal catalan.

AS : « Sous pression »

En mettant Zinédine Zidane en Une de son édition du jour avec un tel titre, difficile de ne pas comprendre l’enjeu de cette rencontre de C1. « Le Real Madrid est obligé de se reprendre », insiste le quotidien madrilène qui confirme l’absence de Sergio Ramos ce soir. Par ailleurs, AS affirme qu’Antoine Griezmann a pris du retard sur ses concurrents directs au Barça (Trincao notamment).

MARCA : « Faim de champions »

Marca évoque plus globalement l’entrée en lice du Real Madrid et de l’Atlético Madrid ce soir avec Karim Benzema et Luis Suarez. Les Colchoneros se mesureront en Bavière au Bayern Munich, vainqueur de la dernière édition avec la manière (21h).