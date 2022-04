FC Barcelone : Laporta met une pression folle au Real Madrid, Fati revient très fort !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Défi mondial »

Mundo Deportivo se frotte les mains avant la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, notamment dans le groupe de l’Espagne avec l’Allemagne, le Japon et le vainqueur du barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Le retour de Karim Benzema à Vigo est attendu au Real Madrid (18h30).

SPORT : « Bombe mondial »

Sport parle presque de groupe de la mot pour l’Espagne au Qatar mais s’estime heureux d’avoir évité l’Argentine de Lionel Messi. Le retour d’Ansu Fati se précise - il a disputé un petit match d’entraînement hier - alors que le « FC Barcelone croise les doigts en attendant un KO du Real Madrid à Vigo. »

MARCA : « La deuxième étoile vient d’Orient »

Marca se lâche totalement et annonce que le deuxième titre de champion du monde de l’Espagne après 2010 viendra au Qatar ! Les retours de Benzema mais aussi de Ferland Mendy à Vigo dans les rangs du Real Madrid sont confirmés par le quotidien madrilène.

AS : « L’Allemagne a un problème »

As met déjà la pression à l’Allemagne, qui sera l’un des concurrents de l’Espagne au Mondial 2022. De son côté, Joan Laprta a envoyé un message au Real Madrid. « Je suis convaincu que nous pouvons gagner la Liga, a-t-il claironné alors que le FC Barcelone compte 12 points de retard (et un match en moins) sur les Merengue. Mieux, nous allons la gagner ! Notre équipe fonctionne à plein régime, avec un coach qui a les idées claires et qui jouer fait jouer notre football. C’est un immense défi mais je le vois réalisable. »

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 2 avril 2022.

Bastien Aubert

Rédacteur