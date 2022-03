FC Barcelone : Laporta se paye le Real Madrid, Pérez prend une décision tranchée pour l’avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MUNDO DEPORTIVO : « Grosse fiesta »

La démonstration du FC Barcelone dimanche face au Real Madrid (4-0) s’est poursuivie jusque tard dans la nuit. Selon le journal catalan, le staff et les joueurs s’en sont donnés à cœur joie, notamment dans l’avion du retour où Sergio Busquets a même pris le micro !

SPORT : « Nous sommes de retour »

Sport fait un parallèle entre les larges succès du Barça dans le Clasico acquis en leur temps par Johan Cruyff et Josep Guardiola. « Xavi est en train de construire une équipe pour être championne et marquer une époque », glisse le journal catalan. Les prochaines semaines devront le confirmer.

AS : « Calendrier empoisonné »

As commence à s’inquiéter pour le Real Madrid, qui a certes de l’avance en tête de la Liga mais qui est confronté à un calendrier compliqué avec des chocs sur les terrains du Séville FC et de l’Atlético Madrid, où le FC Barcelone est déjà passé plus tôt dans la saison.

MARCA : « Comme une moto »

Marca assure que Florentino Pérez ne prendra aucune décision dans la hâte après le Clasico. Invité de l’émission El Chiringuito hier soir, Guti a tancé Joan Laporta et son staff pour avoir pris la pose en vainqueurs sur la pelouse du Bernabeu. « Je ne vois pas Pérez faire ce genre de choses, le respect doit prévaloir sur tout le reste », a soufflé l’ancien milieu du Real Madrid.

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole du mardi 22 mars 2022. Au menu : les conséquences du Clasico remporté dimanche par le FC Barcelone sur le Real Madrid au Bernabeu (4-0). Florentino Pérez n'est pas spécialement inquiet.

