FC Barcelone : le match Messi – Suarez passionne la Liga, Zidane et Hazard partants du Real ?

AS : « demi-Liga »

Pour AS, le vainqueur du match Barça – Atletico Madrid ce samedi à 16h15 fera un pas vers le titre en Liga. Forcément, c'est l'union sacrée dans les deux camps qui est mise en avant. Le média madrilène revient aussi sur la rumeur Zidane à la Juventus et met en avant son interview du boss de la FIFA Gianni Infantino qui se pose en médiateur entre l'UEFA et les derniers clubs frondeurs de la Super League (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus).

Marca : « A qui la Liga ? »

Lionel Messi et son ami Luis Suarez sont à l'honneur avant le choc Barça – Atletico. Le quotidien madrilène parle d'un « duel décisif après six saisons ensembles ». Il est aussi question de la polémique Hazard, mis en vente par les Merengue ainsi que de Super League avec l'UEFA qui « pardonne » aux neuf repentis avec des sanctions finalement assez light.

Mundo Deportivo : « La Liga à une carte »

Côté catalan, on voit ce match du FC Barcelone contre les Colchoneros comme une occasion en or de prendre la tête. On appuie d'ailleurs sur la réussite insolente de Messi face à Oblak (10 buts marqués) et aux Matelassiers (32 réalisations depuis ses débuts). La prolongation de Neymar au PSG est aussi annoncée.

SPORT : « La finale de la Liga »

Messi vs Suarez, c'est aussi la Une de SPORT. Dans une situation assez étrange en Liga (3e à cause du goal-average particulier), les Blaugranas veulent se convaincre qu'une victoire face aux Colchoneros ce samedi ne donnera pas forcément le titre au Real de Zidane. Le Barça va tout faire pour prendre la tête provisoirement.

#PortadaSPORT 📰



💥 ¡La final de la liga!



Koeman 🗣 “Se impondrá el que esté más fuerte mentalmente”https://t.co/Xi28QaCBGt — Diario SPORT (@sport) May 7, 2021

L'Esportiu : « A tout ou rien »

Le plus catalan des quotidiens résume finalement assez bien la finale de la Liga qui se joue ce samedi après-midi au Camp Nou face à l'Atletico Madrid. Encore privé de Ronald Koeman, qui n'a pas pu faire lever sa suspension, le Barça va devoir gagner face à son grand rival dans la course au titre.