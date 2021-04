FC Barcelone : le pacte secret de Messi & Co contre le Real Madrid

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

MUNDO DEPORTIVO : « Triomphe capital »

Mundo Deportivo révèle les coulisses du Clasico de demain. Le vestiaire du FC Barcelone se serait ainsi réuni autour de Lionel Messi et estime que s’ils gagnent contre le Real Madrid, le titre ne pourra plus leur échapper ! « Ils sont persuadés que l’Atlético Madrid, sous pression, va perdre des points et que le Real Madrid va miser sur la Ligue des champions », glisse le journal catalan. Messi & Co ont donc promis de tout gagner pour s’assurer un nouveau sacre en Liga.

AS : « Lancés vers le Clasico »

AS se concentre sur le duel qui devrait animer le Clasico : Karim Benzema contre Lionel Messi. L’attaquant du Real Madrid a ainsi marqué 18 buts cette saison et a fait mouche lors de ses 7 derniers matches. Le capitaine du FC Barcelone, lui, est Pichichi (23) et a fait trembler les filets 13 fois au cours de ses 16 dernières sorties.

SPORT : « Duel de tableaux noirs »

SPORT évoque le côté tactique du Clasico, avec Zinédine Zidane et Ronald Koeman qui ont su relever leur équipe respective en gardant leur ligne de conduite. Le coach du Real Madrid devrait ainsi miser sur un 4-3-3 classique ce samedi, tandis que celui du Barça fera le choix du 3-5-2.

MARCA : « Le rêve du doublé »

Marca laisse entendre que le Real Madrid rêve du doublé championnat - Ligue des champions en secret. Le quotidien madrilène à juste titre que les deux clubs étaient inquiets devant l’éventualité dune saison blanche lors de la manche aller au Camp Nou en octobre dernier. Les temps ont bien changé.