FC Barcelone : le Real Madrid a un talisman pour le Clasico, le nouveau coup bas du PSG

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu, cœur culé »

Mundo Deportivo revient sur la prolongation d’Ansu Fati jusqu’en juin 2027 et se félicite de voir enfin un enfant du FC Barcelone lui rester fidèle au mercato. À 48 heures du Clasico, on apprend que Carlo Ancelotti envisage de sortir son arme secrète en plaçant Federico Valverde dans le couloir droit de la défense du Real Madrid. Jordi Alba, victime d’une blessure à la cheville, est incertain.

MARCA : « La NBA atterrit en Europe ! »

Marca lâche une petite bombe pour tous les amateurs de basket et annonce que a NBA va débarquer en Europe ! En ce qui concerne le Clasico de dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid (16h15), on apprend que David Alaba est la bête noire des Blaugrana avec trois succès en autant de confrontations.

AS : « Légendes »

As met en avant plusieurs légendes du basket espagnol. Le quotidien madrilène revient par ailleurs sur l’affaire de la sextape entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema en assurant que l’attaquant tricolore du Real Madrid n’ira pas en prison malgré la peine requise par le Paquet.

SPORT : « Le 10 n’est pas une pression »

Le discours de Fati après sa prolongation de contrat au FC Barcelone est mis en lumière par SPORT, qui nous apprend que trois clubs ont été écartés par l’héritier de Lionel Messi avant de signer son nouveau bail : le PSG, Manchester City et Liverpool.

