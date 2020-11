FC Barcelone : Lionel Messi doit s’inspirer du nouveau sauveur du Real Madrid

AS : « Le futur sauve le Real Madrid »



AS revient sur le succès arraché par le Real Madrid hier en C1 face à l’Inter Milan grâce au but décisif de Rodrygo. « Un but de Rodyrgo sur une passe de Vinicius a achevé l’Inter », résume le quotidien madrilène qui met en exergue l’avenir du club assuré par ses jeunes recrues.

MARCA : « Ils sont déjà là »



« Rodrygol » est également à l’honneur en Une de Marca, lui qui est entré en jeu en seconde période. Le journal espagnol qualifie même sa réalisation de « but en or dans un match à élimination directe. »

Revista de prensa del 4 de noviembre https://t.co/zUsl6cuhnP — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 4, 2020

SPORT : « L’EuroBarça cherche la sentence »

SPORT évoque le match du FC Barcelone face au Dynamo Kiev au Camp Nou (21h) et a déjà calculé qu’un double succès blaugrana contre les Ukrainiens pourrait quasiment assurer une qualification en 8es de finale de la C1. Lionel Messi est attendu comme le phare dans la grisaille.

MUNDO DEPORTIVO : « Négatif, positif »

Mundo Deportivo s’aventure dans un jeu de mots hasardeux entre le « négatif » des tests Covid-19 réalisés par les membres du Dynamo Kiev et le « positif » d’un FC Barcelone qui pourrait faire le plein en C1 avec un nouvelle victoire à son actif. Le journal catalan attend à ce titre que Messi « retrouve le chemin du but » et Marc-André ter Stegen celui des cages.