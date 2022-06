FC Barcelone - Mercato : 700 M€ sauvent le Barça, un départ chamboule tout au Real Madrid

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

SPORT : « Gavi 2026 »

Sport savoure la prolongation annoncée de Gavi jusqu’en 2026 après un sommet positif hier au FC Barcelone. À l'occasion de cette assemblée générale, le club catalan a officialisé la vente de BLM grâce à un vote. Les « Culés » pourraient ainsi récupérer entre 200 et 300 millions d'euros. Les socios ont aussi approuvé la vente de 25% des droits télévisés du club catalan, ces deux leviers économiques pouvant ainsi rapporter entre 700 et 800 M€.

MUNDO DEPORTIVO : « Leviers pour recruter »

Mundo Deportivo se frotte les mains devant les deux leviers économiques trouvés par Joan Laporta pour recruter au mercato estival. Robert Lewandowski et Jules Koundé sont placés en Une du jour pour illustrer les ambitions du Barça sur ce mercato estival.

AS : « Effectif au complet »

As assure que le Real Madrid n’a plus besoin de se renforcer au mercato, l’effectif de Carlo Ancelotti étant déjà au complet en vue de la saison prochaine. Le départ annoncé de Luka Jovic (Fiorentina, avec prise en charge du salaire incluse ?) pourrait néanmoins accélérer l’arrivée d’un nouvel attaquant. De son côté, Alvaro Morata n’a pas été retenu par la Juventus Turin et évoluera à l’Atlético Madrid en 2022-2023.

MARCA : « Je donnerais le Ballon d’Or aux 11 de l’équipe »

La parole est donnée à Federico Valverde, qui loue encore une fois l’état d’esprit du Real Madrid. « Je donnerais le Ballon d’Or à tous les joueurs de l’équipe, a-t-il salué dans le quotidien madrilène. Je voudrais remercier les supporters merengue, qui m’ont toujours soutenu même quand ça allait moins bien. »

Hoy en #portadas el Real Madrid 22/23 está culminado y el Barça cede parte de sus licencias, ‘merchandising’ y derechos de televisión para poder fichar. pic.twitter.com/AdHrsyDAaU — Paco López (@PacoLopezpress) June 17, 2022

Pour résumer Il est déjà l’heure de la revue de presse espagnole en date du vendredi 17 juin 2022. Au FC Barcelone, on parle beaucoup de la prolongation de Gavi et de la manne financière trouvée par Joan Laporta pour recruter au mercato. Au Real Madrid, on surfe sur la vague du succès.

Bastien Aubert

Rédacteur