FC Barcelone - Mercato : coup dur pour Dembélé, le PSG doublé par le Real Madrid après Mbappé

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

SPORT : « Il est déjà ici »

Sport confirme l’information d’hier soir selon laquelle Ferran Torres est déjà présent à Barcelone pour s’engager en faveur du club catalan. L’annonce devrait être faite dans la journée et sa présentation est programmée demain au Camp Nou. L’attaquant espagnol devrait signer un contrat de cinq ans et demi. Il pourrait débuter ce week-end contre Linares en Coupe du Roi.

MUNDO DEPORTIVO : « Les socios demandent des cracks »

Mundo Deportivo a réalisé un vaste sondage pour demander à ses lecteurs quelles recrues le FC Barcelone devait cibler en priorité au mercato hivernal. Une tendance lourde se dégage au sujet d'Ousmane Dembélé... que les socios ne veulent pas voir prolonger à hauteur de 43,6% ! Erling Haaland est quant à lui espéré en juin 2022.

AS : « Recrue sur les rails »

As affirme que le recrutement d’Antonio Rüdiger est bel et bien sur les rails au Real Madrid. Désireux de porter le maillot merengue, le défenseur central de Chelsea arrive en fin de contrat en juin prochain et aurait snobé le PSG et le Bayern Munich pour signer à la Casa Blanca.

MARCA : « 2022 va être l’année du Real Madrid »

Depuis son lieu de villégiature à Mimi, Vinicius Junior s’est confié à Marca et assure que « 2022 va être l’année du Real Madrid. » Le quotidien madrilène confirme que l’international espagnol Torres soit s’engager aujourd’hui au FC Barcelone.

👋🗞 Así vienen las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA del LUNES. #FelizLunes pic.twitter.com/qaRQbixfQg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 27, 2021